La conviction aussi que des matériaux locaux naturels comme le bois et la paille peuvent donner des maisons très bien isolées pour un rapport qualité-prix imbattable : voir les devis bois ipé sur les sites dédiés.Bois et paille propose une offre de maisons à ossature bois et isolation paille de la conception à la réalisation. Un produit qui séduit des clients au-delà de la région Poitou-Charentes, berceau de la jeune entreprise. Des chantiers dans le Loiret et en Touraine témoignent ainsi du rayonnement de l’initiative au-delà de son port d’attache.Une belle réussite pour une première société créée à 20 ans mais Eddy Fruard ne veut pas s’arrêter là. Souhaitant faire partager son expérience de la construction écologique à un public toujours plus vaste, il organise de nombreuses formations destinées aux auto-constructeurs et accueille chaque année un nombre conséquent de stagiaires. Au-delà de l’aspect technique, « travailler avec des matériaux nobles comme le bois permet de revaloriser les métiers du bâtiment dans leur ensemble », aime rappeler Eddy .Un amour du bel ouvrage allié à un sens aigu de la gestion d’une entreprise qui ont permis à Eddy de se voir sélectionné parmi des centaines d’autres projets dans toute la France.